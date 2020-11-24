

السيح 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

‏أجــرى فريق طبي فـي مستشفـى الملك خـالـد في الخرج عملية نوعية ناجحة تعـد الأولـى في محـافظة الخرج، وذلك لعلاج دوالي الخصية (بالميكروسكوب الجراحي).

وتعد هذه الـتـقنية من أحــــدث وآمــن الـتــقنـيـات فــــي مـجـــال جراحة الذكورة والعقم ودوالي الخصية ويـتـم عملهـا عـــن طـريـق شـق جــراحــي بسيط ثم استخدام الـميكــروسكــوب، وتـتـم العمليـة كجراحة اليـوم الواحد ويخرج بعدها المريض في نفس اليوم، ومن مميزات هذه التقنية ‏التقليل من نسبة رجوع الدوالـي وحــدوث مضاعفات بعد العملية مثل تكـون القيلة المائية وضمور الخصية.

// انتهى //

12:23ت م

0055





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نجاح أول عملية نوعية باستخدام الميكروسكوب الجراحي في مستشفى الملك خالد في الخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.