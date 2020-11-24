السعودية اليوم / 122579 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 250 والمنومين في العناية المركزة 121.

// انتهى //

12:22ت م

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مسقط 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 122579 إصابة والوفيات 1391 بنسبة 13ر1% والمتعافين 113856 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر92%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 250 والمنومين في العناية المركزة 121.// انتهى //12:22ت م0054

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