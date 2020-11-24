السعودية اليوم / بلدية أملج تزيل آثار الأمطار في مراكز المحافظة



أملج 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة أملج آثار الأمطار التي هطلت على عدد من المراكز التابعة للمحافظة وتقع ضمن النطاق الخدمي للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي، أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار من خلال خطة للطوارئ، مشيراً إلى أن فرق الطواري قامت بتحديد مواقع الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول فوقها.

وأضاف العنزي أن البلدية بدأت بإصلاح عدد من الطرق التي تضررت من الأمطار التي هطلت, شملت طريق مركز مرخ وطريق مركز العنبجة وما زال العمل جار في عمل السواند الاحترازية للحيلولة دون وصول مياه الأمطار والسيول إلى الطرق.

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12:13ت م

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