شكرا لقرائتكم خبر عن ردم 22 تجمع مائي في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من ردم 22 تجمع مائي بمساحة إجمالية بلغت 112000متر مربع في محافظة الجبيل، وذلك ضمن حملة الأمانة لردم تجمعات المياه الراكدة وتجمعات الأمطار والمياه الجوفية في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها في الحفاظ على البيئة وحماية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أنه تم رش أكثر من 18650 لتراً من المبيدات لمنع تكاثر وانتشار البعوض في المنطقة المحيطة بالتجمعات المائية.

وأكدت الأمانة حرصها على تطوير الواقع البيئي في محافظة الجبيل وذلك بما يتناسب مع التطور الذي تشهده محافظة الجبيل في مختلف الأصعدة، داعية في الوقت نفسه الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية الرسمية ومن خلال مركز الاتصال 940.