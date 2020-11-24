شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير 5 ألغام بحرية حوثية بالبحر الاحمر والان نبدء بالتفاصيل

• الألغام البحرية المكتشفة ايرانية الصنع من نوع "صدف" أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إزاله وتدمير 5 الغام بحرية زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الاحمر، موضحا أن الألغام البحرية المكتشفة ايرانية الصنع من نوع (صدف). وأشار إلى إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٣ لغم بحري نشرتها المليشيا عشوائيا، مؤكداً أن الأعمال العدائيه للمليشيا بدعم ايراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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