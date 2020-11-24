شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 مستودعات مخالفة للبلاستيك والورقيات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط الدمام 6 مستودعات غير مرخصة للبلاستيك والورقيات مخالفة للأنظمة وذلك ضمن جهودها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من استيفائها للإشتراطات البلدية.

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