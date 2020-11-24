شروط القبول في جامعة الملك سعود والأوراق المطلوبة للتقديم

شروط القبول في جامعة الملك سعود، من الموضوعات التي تكثر فيها التساؤلات في المملكة العربية السعودية، حيث يسعي الطلبة والطالبات إلى الالتحاق بالجامعات وكلياتها المختلفة والحصول علي العديد من المميزات التي تقدمها في جميع التخصصات.

ونتناول في التقرير التالي أبزر محطات جامعة الملك سعود منذ النشأة وسنوات إضافة الكليات فيها، وكذلك شروط القبول في الجامعة والتخصصات الخاصة للبنات بالكليات وتخصصات الجامعة الرئيسية.

النشأة والضوابط الأولي للجامعة

أنشئت جامعة الملك سعود في عام 1377 هـ، وبدأت في العام التالي الدراسة بشكل فعلي في الجامعة لأول مرة، حيث افتتحت كلية الآداب كأول كلية بالجامعة وفي عام 1380 صدر مرسوم ملكي يحدد الضوابط الأولي ونظام الجامعة علي الأساس التالي:

يجب أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية وميزانية خاصة بها، بعد موافقة وزير المعارف وموافقة الجهات المختصة بذلك. أن تضع الجامعة في خطتها إضافة المزيد من التخصصات من كليات ومعاهد تتعلق بالتعليم العالي. أن تتولي الجامعة مسؤولية البحث العلمي والتطوير والارتقاء بالآداب والعلوم بالمملكة. يجب علي الجامعة تعيين وكيل وأمين للجامعة وكذلك عميد ووكيل لكل كلية. لابد من إنشاء مجلس بكل كلية أو معهد داخل الجامعة.

ونجحت جامعة الملك سعود في فترة وجيزة أن تحقق مستويات عالية، فحصلت على المستوي الرابع عربيا والثاني علي مستوي العالم من حيث المساحة، وكذلك حصلت الجامعة علي اعتماد دولي لأغلب البرامج الدراسية.

وحصلت جامعة الملك سعود علي المركز الأول عربيا في عدد الاختراعات التي قدمها الباحثين بها، وكذلك حصل العديد من الأساتذة علي جوائز عالمية مرموقة، وتحتوي الجامعة علي صرح كبير خصص كمكتبة تحتوي علي الكثير من المجلدات التي جهزت بأحدث التقنيات.

تاريخ إضافة الكليات للجامعة الملك سعود

أضافت جامعة الملك سعود، العديد من الكليات الخاصة لفتيات المملكة، وفي الجدول التالي نكشف سنة افتتاح الكليات الخاصة للبنات في جامعة الملك سعود كالتالي:

الكلية عام افتتاحها بالجامعة كلية العلوم عام 1379 هجرية التجارة “العلوم الإدارية حاليا” والصيدلة عام 1382 هجرية كلية الزراعة بنات 1386 كلية الهندسة وكلية التربية عام 1388 هجرية كلية الطب للبنين 1390 هجرية التحاق الطالبات لكلية الطب عام 1395 هجرية معهد اللغة العربية 1390 هجرية طب الأسنان للبنين 1396 هجرية كلية طب الأسنان للطالبات 1398 هجرية كلية الدراسات العليا عام 1398 هجرية كلية الحاسبات والمعلومات 1404 هجرية كلية العمارة والتخطيط 1404 هجرية

شروط القبول في الجامعة

وضعت جامعة الملك سعود، بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة ولا يمكن الدراسة فيها إلا بتحقيق المعايير والشروط التالية:

لابد أن يكون الطالب المتقدم أو الطالب المتقدم سعودي الجنسية، حيث لا تقبل الجامعة التحاق الأجانب بها.

لا تقبل الجامعة الطلاب في منتصف العام الدراسي فيجب التقديم في بداية العام الدراسي.

لا تقبل جامعة الملك سعود الطلاب المقيدين بجامعات أخري ويجب قبل التقديم سحب أوراقك من أي جامعة أخري.

يجب علي الطلاب كتارب 15 رغبة مترتبة عند التسجيل للجامعات.

ترفض جامعة الملك سعود الطلاب الحاصلين علي البكالوريوس من الجامعات الأخري والطلاب المفصولين من جامعات أخري.

أن يكون الطلبة والطالبات حديثي التخرج بالنسبة للمتقدمين بنظام المسار الموحد للعام التحضيري.

أن لا تزيد مدة حصول الطلاب المتقدمين علي مسار التمريض علي الشهادة الثانوية العامة عن 3 أعوام.

لابد من اجتياز الطلبة والطالبات للاختبارات التحصيلة وحصولهم علي نسبة لا تقل عن الـ 40 %.

يجب أن يجتاز الطلاب والطالبات اختبار القدرات العامة بنسبة تتخطي الـ 30 %.

يجوز للطالب أو الطالبة التقد بالالتحاق في الجامعة لقسم العلوم الطبيعية في حالة الحصول علي نسبة تتخطي الـ 90 % في الشهادة الثانوية.

لابد من تجاوز الطلبة والطالبات المقابلة الشخصية والكشف الطبي المخصص للالتحاق بالجامعات.

تحقيق جميع الشروط التي تضعها الجامعة وقت التقديم للكليات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول في جامعة الملك سعود

حددت جامعة الملك سعود، مجموعة من الأراق والمستندات التي يجب علي الطلاب والطالبات إحضارها للتقديم وهي كالتالي: