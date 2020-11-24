شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 30 مشروعاً طلابياً من مكة للمنافسة في «إبداع 2021» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأهل 30 مشروعاً طلابياً من مدارس تعليم مكة، منها 21 مشروعاً مرشحاً للطالبات و9 مشاريع مرشحة للطلاب، وذلك للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2021». فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات بتعليم مكة الذين رفعوا ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد 2970 طالباً وطالبةً، بواقع 108 ملفات للبنين و330 ملفاً للبنات للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد، التي تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشاريع العلمية، وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، إضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة.



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