شكرا لمتابعة خبر عن " أمن الطرق " يوجه نصائح هامة لقيادة آمن في موسم الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت قوات أمن الطرق نصائح هامة لقيادة آمنة خلال موسم الأمطار الذي قد يهدد السلامة المرورية . وجهت قوات أمن الطرق نصائح هامة لقيادة آمنة خلال موسم الأمطار الذي قد يهدد السلامة المرورية . ونصح " أمن الطرق " قائدي المركبات بالتعليمات التالية : 1- تهدئة السرعة . 2- استخدام المساحات والتأكد من سلامتها . 3- التأكد من سلامة الإطارات والمكابح . 4- ترك مسافة آمنة . 5- إستخدام الأنوار . 6- البعد عن تجمعات المياه . 7- التقيد بالتعليمات والأنظمة المرورية . 8- التوقف في مكان آمن حال إشتداد الحالة المطرية .

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