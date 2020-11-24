شكرا لمتابعة خبر عن المسند: مازلنا في فصل الخريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اوضح استاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أنه لا يزال الاستقرار الجوي العام هو السائد في منطقتنا.

وقال المسند إم الحالة المطرية 4 في هذا الموسم قد تبدأ ضعيفة مساء يوم غد الأربعاء، ويوم الخميس البداية الفعلية لها، وتشير التوقعات المبدئية إلى أن الحالة المطرية 4 قد تؤثر في أجزاءٍ من المملكة لفترة تمتد لأكثر من خمسة أيام.. هذا والله أعلم".

وأضاف : "مازلنا في فصل الخريف بقي 13 يوماً على المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقاً لحساب الأنواء).

وأشار إلى أنه تبقي على الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء، وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).