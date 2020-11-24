شكرا لمتابعة خبر عن صدور توجيهات عليا بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت توجيهات عليا بالعفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيراً المنصوص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية، قبل صدور المبدأ القضائي الخاص بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.

وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا، وفقا لـ"عكاظ"، قد أصدرت قراراً بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يطبق العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت قبل صدور قرار المحكمة العليا المتعلق بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.