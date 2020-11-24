«حقوق الإنسان» توضح الإجراء المتَّبَع عند الابتزاز والتشهير واختراق حسابات التواصل الاجتماعي

دعت للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية..

جددت هيئة حقوق الإنسان دعوتها الى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز والتشهير والتهديد. وطالبت الهيئة –عبر تويتر- بالمساهمة في الحد من وقوع الجرائم الإلكترونية ومنها الابتزاز والتشهير والتهديد، وذلك عبر الإبلاغ عنها من خلال تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن». وأشارت، إلى أن الجرائم الإلكترونية تشمل: المساس بالحياة الشخصية، والتهديد، وانتحال شخصية، والابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي «تويتر - إنستجرام – سناب شات – يوتيوب - فيسبوك - أخرى»، والتشهير، والنصب والاحتيال. اقرأ أيضًا: تعرف على آلية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر «أبشر» «ميراث المرأة».. هيئة حقوق الإنسان تنشر توصيات «الجلسة المغلقة»

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