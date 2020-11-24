«مسام» يعلن إبطال مفعول 200 ألف لغم وقذيفة غير متفجرة باليمن

أوضح مشروع مسام لنزع الألغام باليمن، أن إجمالي ما قام المشروع بنزعه من ألغام وعبوات ناسفة منذ بداية المشروع من عامين ونصف العام وحتى 20 نوفمبر الحالي بلغ 200 ألف لغم وقذيفة غير متفجرة.

وقال مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة عدن، العميد قائد هيثم -وفقًا لبيان تم نشره على موقع مسام الإلكتروني- إن الجهود والتضحيات التي تقدمها فرق مسام في سبيل إبعاد المدنيين من كابوس الألغام التي لوثت بها الميليشيات الأراضي اليمنية ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان اليمنيين إلى الأبد.

وأضاف، بأن الفضل في وصول مشروع مسام إلى نزع وتأمين 200 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة يعود إلى القيادة الحكيمة لمشروع مسام ممثلة بمدير عام المشروع أسامة القصيبي الذي وفر كل الأجهزة والمعدات الحديثة في مجال كشف الألغام، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بتدريب وتأهيل الفرق الهندسية وتسهيل عملها الميداني.

ووجّه العميد قائد هيثم رسالة شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، وإلى إدارة مشروع مسام وخبرائه وجميع العاملين فيه على كل ما يقدمونه من جهود في سبيل تأمين الأرض والإنسان اليمني من الموت المدفون تحت الأرض والذي تسبب في قتل وإصابة الآلاف من المدنيين جلهم من النساء والأطفال.

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