استئصال ورم ضخم من دماغ سيدة ثمانينية بمدينة الملك عبدالله الطبية

عملية عالية الخطورة..
تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية، من إجراء عملية عالية الخطورة لسيدة ثمانينية، تضمنت استئصال ورم من الدماغ.
وذكرت مدينة الملك عبدالله –عبر تويتر- أن فريقًا طبيًّا تكامليًّا نجح في إجراء عملية لسيدة ثمانينية، تضمنت استئصال ورم سحائي ضخم في الدماغ، في عملية نادرة وعالية الخطورة.
وأشارت مدينة الملك عبدالله الطبية، إلى أنه تم –خلال العملية- تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة.
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