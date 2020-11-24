القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس تشان سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سورينام، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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