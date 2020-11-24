السعودية اليوم / الهند تسجل 37975 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم تسجيل 480 حالة وفاة و37975 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان صحفي إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 134218 شخصا في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 9177840 لافتة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 8604955 شخصا.

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11:14ت م

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