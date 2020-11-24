اقتصادي / 3 آلاف موظفة سعودية سجلن في برنامج نقل المرأة العاملة خلال 19 يوماً والرياض تتصدر المناطق



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تسجيل3077 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك خلال 19 يوماً من إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة

وبناءً على التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهر.

ونحو تفاصيل أعداد المتقدمات للبرنامج، تصدرت منطقة الرياض بواقع 2043 متقدمة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 331 متقدمة، بينما جاءت منطقة مكرمة المكرمة ثالثاً بـ 293، في حين توزعت أعداد المستفيدات الأخرى على بقية مناطق المملكة.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج " وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa .

// انتهى //

10:34ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسكشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تسجيل3077 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك خلال 19 يوماً من إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.وبناءً على التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهر.ونحو تفاصيل أعداد المتقدمات للبرنامج، تصدرت منطقة الرياض بواقع 2043 متقدمة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 331 متقدمة، بينما جاءت منطقة مكرمة المكرمة ثالثاً بـ 293، في حين توزعت أعداد المستفيدات الأخرى على بقية مناطق المملكة.وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج " وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa .// انتهى //10:34ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / 3 آلاف موظفة سعودية سجلن في برنامج نقل المرأة العاملة خلال 19 يوماً والرياض تتصدر المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.