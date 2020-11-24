

مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أمس عدداً من المنصات الرقمية التابعة للرئاسة, بحضور معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي.

وتشمل هذه المنصات منصة مشروع النفاذ الموحد ومنصة وبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومنصة نظام الميزانية "هايبريون /ويستفاد منه في تنفيذ المناقلات وميزانية الوظائف وتسجيل الإيرادات والنفقات / ومنصة منظومة الرقابة الإلكترونية ومنصة البيانات المفتوحة ومنصة الالتزام .

وتستهدف الرئاسة حوكمة البيانات الرقمية من خلال المنصات الستة والتي تأتي في إطار رؤية المملكة (2030) لتقديم أفضل التقنيات لقاصدي الحرمين الشريفين وتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء في مجال تبادل المعلومات والبيانات الرقمية بشكل سريع وآمن ودعم اتخاذ القرار بمعارف ذكية وسرعة اتخاذه جاء ذلك وفق تطلع القيادة الحكيمة ببذل الجهود والموارد البشرية والمالية في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم .

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10:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن (6) منصات لتعزيز آليات التحول الرقمي بالرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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