السعودية اليوم / أكثر من 189400مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"في القصيم



بريدة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

قالت صحة القصيم: إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في القصيم بلغ (189412) مستفيدًا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة, مشيرةً إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:19ت م

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بريدة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسقالت صحة القصيم: إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في القصيم بلغ (189412) مستفيدًا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة, مشيرةً إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //10:19ت م0028

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