

الطائف 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

10:12ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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