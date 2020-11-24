السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده



الرياض 9 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 24 نوفمبر 2020م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس تشان سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:03ت م

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