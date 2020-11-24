السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تحبط هجوماً انتحارياً في مدينة لاهور



إسلام آباد 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أحبطت الشرطة الباكستانية صباح اليوم هجوماً انتحارياً كاد أن يستهدف أحد مراكزها في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة لاهور، أن أحد العناصر الإرهابية حاول اقتحام أحد مراكز قوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة على طريق بوركي في لاهور، ولكن رجال الأمن المأمورين بحماية المركز فتحوا النار عليه عندما بادر بإطلاق النار عليهم، وتمكنوا من القضاء عليه قبل أن يفجر سترته الناسفة .

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10:01ت م

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