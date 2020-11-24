تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مسجلا 221.84 ريال (59.16 دولار)، مقابل 225.58 ريال (60.15 دولار) في تعاملات الأمس.

كما تراجع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 194.11 ريال (51.76 دولار)، مقابل 197.38 ريال (52.63 دولار) الإثنين.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 أكثر من 3 ريالات ليصل إلى 166.38 ريال (44.37 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليبلغ 129.41 ريال (34.51 دولار) مقابل 131.59 ريال (35.09 دولار)، فيما بلغ سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة 6900 ريال (1840 دولارا)، مقابل 7016.25 ريال (1871 دولارا) مستهل تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1552.88 ريال (414.10 دولار)، مقابل 1579.05 ريال (421.08 دولار) في تعاملات الإثنين.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب 2% إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر منتصف تعاملات في إغلاق الإثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1832.51 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1615 بتوقيت جرينتش أمس الإثنين، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو/تموز الماضي.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.17% إلى 1831.60 دولار للأوقية.