شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3 أطنان من المخلفات على شواطئ القطيف والان نبدء بالتفاصيل
رفعت بلدية وسط القطيف ممثلة بإدارة النظافة و الأسواق ٣ أطنان من المخلفات على الشواطئ ، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.
ودعت جميع الصيادين و مرتادي الشواطئ والواجهات البحرية برمي المخلفات و التخلص منها في أماكنها المخصصة حفاظًا على البيئة البحرية.
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