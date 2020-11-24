- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم سعود الطبية: إنقاذ أربعيني من بتر أربعة أصابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سعود الطبية: إنقاذ أربعيني من بتر أربعة أصابع
إثر تعرضها للقطع بجهاز كهربائي حاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
حققت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في جراحة التجميل والحروق، إنجازًا طبيًا متميزًا، وذلك حينما أنقذت عاملاً أربعينياً من بتر أصابع يديه، بعد أن تعرض لإصابة بجهاز كهربائي حاد.
وأوضحت المدينة أنه تمت مباشرة حالة إسعافية بالطوارئ لعامل تعرض لإصابة بجهاز كهربائي حاد أدى إلى بتر أربع أصابع باليد اليسرى مع كسور بالعظم وقطع كامل للأوتار والشرايين والأعصاب.
وأفادت المدينة بأنه تم نقل المريض لغرفة العمليات مباشرة وإجراء عملية مستعجلة وتثبيت العظم وإعادة الأوتار والأعصاب من خلال عملية مجهرية دقيقة لتوصيل الشرايين.
ونوهت المدينة بأن العملية تكللت بالنجاح، وبعد معاينة المريض في اليوم الثالث من العملية كانت النتائج ولله الحمد إيجابية في تروية الأصابع الدموية.
يذكر أن العملية أجراها فريق متخصص في جراحة التجميل والحروق، بقيادة د.إياد نواب، بمساعدة د.تنوير بهت و د.فريال حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر سعود الطبية: إنقاذ أربعيني من بتر أربعة أصابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.