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فيديو.. فنان سعودي يُبدع في تشكيل المجسمات داخل القوارير الزجاجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أبدع فنان سعودي يُدعى علي البراهيم من أهل الأحساء في تشكيل المجسمات داخل القوارير الزجاجية، مبيناً أنها تستغرق أوقاتاً طويلة حتى يتم الانتهاء منها.
وقال البراهيم، في لقاء مع قناة “العربية”، إنه يقوم بتجميع المجسمات داخل الزجاج ويثبتها بالغراء ويضيف عليها بالنحت والسنفرة والدهان وبعد ذلك يكون العمل جاهزاً.
وأوضح متابعات الخليج 365 علي البراهيم أن عمل المجسم الواحد يستغرق قرابة 14 يوماً، مشيراً إلى أن أطول مجسم قام بتشكيله امتد لـ 6 أشهر.
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