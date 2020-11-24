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تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

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2020-11-24

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة). وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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