شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ في رسالة عتاب: جميع الأقنعة والخلافات تسقط في حالتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثار المستشار تركي آل الشيخ ورئيس الهيئة العامة للترفيه الجدل بتغريدة له اليوم الثلاثاء حول الوجه الحقيقي لبعض لأشخاص في الأزمات .
وقال " آل الشيخ " : تسقط جميع الأقنعه والخلافات في حالتين: المرض والموت من لايسأل عنك في مرضك ومن لا يواسيك في فقد عزيز عليك ... وأضاف : هذا الشخص حتماً لايملك قلب انسان .
وانهالت تعليقات المتابعين على " آل الشيخ " مع دعوات بالشفاء وإبداء الإهتمام الكبير بحالته الصحية ، فيما رأى البعض أن كلمات " آل الشيخ " تنطوي على بعض الأشخاص المقصرين في حق السؤال عنه أثناء مرضه .
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