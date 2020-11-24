شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ في رسالة عتاب: جميع الأقنعة والخلافات تسقط في حالتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار المستشار تركي آل الشيخ ورئيس الهيئة العامة للترفيه الجدل بتغريدة له اليوم الثلاثاء حول الوجه الحقيقي لبعض لأشخاص في الأزمات .

وقال " آل الشيخ " : تسقط جميع الأقنعه والخلافات في حالتين: المرض والموت من لايسأل عنك في مرضك ومن لا يواسيك في فقد عزيز عليك ... وأضاف : هذا الشخص حتماً لايملك قلب انسان .

وانهالت تعليقات المتابعين على " آل الشيخ " مع دعوات بالشفاء وإبداء الإهتمام الكبير بحالته الصحية ، فيما رأى البعض أن كلمات " آل الشيخ " تنطوي على بعض الأشخاص المقصرين في حق السؤال عنه أثناء مرضه .