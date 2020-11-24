شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من أمطار رعدية على منطقة جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات الداير بني مالك، و العارضه، والعيدان، وفيفا .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً .
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