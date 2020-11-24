︎ :
.
نوّه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بالنجاح الذي تحقق في التغطية الإعلامية الرسمية لوقائع قمة العشرين الافتراضية في دورتها الخامسة عشرة عبر الناقل الرسمي الوطني الذي نقل وقائعها بكل نجاح للعالم، مقدماً شكره لزملائه في الهيئة الذين وصفهم بالفريق الواحد كخلية النحل.
جاء ذلك في تغريدة شكر قدّمها عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر”، قال فيها: “كل الشكر والتقدير للزملاء والزميلات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين عملوا كخلية نحل لتحقيق تغطية تلفزيونية وإذاعية محترفة”.
وأضاف: “وكذلك نجاحهم المميز كناقل رسمي لفعاليات قمة العشرين بالسعودية وبثها لأنحاء العالم”.
وأكد “الحارثي” أن السعوديين يثبتون دائماً قدرتهم على صنع الفرق، مختتماً تغريدته قائلاً: “بالفعل يحق للوطن أن يزهو بأبنائه”.
Source sabq
كانت هذه تفاصيل خبر “الحارثي” يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.