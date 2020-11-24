︎ :
.
أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله- على ظهر دبابة أمريكية.
وجاء ذلك ضمن جولة في أمريكا على هامش رحلة وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمنظمة الأمم المتحدة بأمريكا.
وتعود الصورة لعام 1364 هــ” 1945م “، حيث حظيت بتفاعل لافت من قبل المواطنين.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز على ظهر دبابة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.