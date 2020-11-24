صورة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز على ظهر دبابة أمريكية

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أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله- على ظهر دبابة أمريكية.

وجاء ذلك ضمن جولة في أمريكا على هامش رحلة وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمنظمة الأمم المتحدة بأمريكا.

وتعود الصورة لعام 1364 هــ” 1945م “، حيث حظيت بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

Source slaati

