آل الشيخ: التعليم المدمج بين الحضوري وعن بُعد سيكون له أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، أن “التعليم المدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد” سيكون له أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأوضح خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمال قمة مجموعة العشرين خلال زيارتهم لمدرسة البث الفضائي، أن منصة “مدرستي” والقنوات التعليمية وقناة الدروس على اليوتيوب، جميعها خيارات متاحة أمام الطلاب والطالبات لتحقيق المرونة في التعامل مع جميع الظروف لمواصلة رحلة التعلم عن بُعد.

وأشار إلى أن المستهدف من المنصة كان دخول 70% من الطلاب والطالبات، إلا أن نسبة الدخول جاوزت 98%، مؤكدًا أن “مدرستي” سجلت 292 مليون زيارة منذ إنشائها وحتى تاريخ 19 نوفمبر الجاري.

وذكر وزير التعليم أن المرحلة المقبلة في التعليم تتطلب أن نعمل بكل جهد لتطوير البيئة التعليمية عن بُعد، مؤكدًا أن الوزارة تفخر بالنماذج المشرفة من المعلمين والمعلمات الذين تجاوزوا التحديات.

Source akhbaar24.argaam

