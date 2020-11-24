‏”الصحة”: 7 إرشادات لحماية عيون الأطفال أثناء التعليم عن ‏بعد

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أوصت وزارة الصحة أولياء الأمور بـ 7 إرشادات لحماية عيون ‏أطفالهم وقت التعلم عن بعد.‏

وأكدت عبر رسالة توعوية من خلال منصة “عش بصحة”، ‏أهمية أخذ استراحة بعيدًا عن الشاشة كل 20 دقيقة، مع المحافظة ‏على تحريك الرمش باستمرار لترطيب العين.‏

ونصحت باستخدام القطرات المرطبة حال الشعور بالجفاف ‏وضبط إضاءة الغرفة وتجنب الأضواء الساطعة، بالإضافة ‏للمحافظة على نظافة الشاشة وتقليل سطوعها، والتقليل من استخدام الهاتف قبل ‏النوم بحوالي ساعتين.‏

Source akhbaar24.argaam

