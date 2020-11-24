‏”الصحة”: 7 إرشادات لحماية عيون الأطفال أثناء التعليم عن ‏بعد

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أوصت وزارة الصحة أولياء الأمور بـ 7 إرشادات لحماية عيون أطفالهم وقت التعلم عن بعد.
وأكدت عبر رسالة توعوية من خلال منصة “عش بصحة”، أهمية أخذ استراحة بعيدًا عن الشاشة كل 20 دقيقة، مع المحافظة على تحريك الرمش باستمرار لترطيب العين.
ونصحت باستخدام القطرات المرطبة حال الشعور بالجفاف وضبط إضاءة الغرفة وتجنب الأضواء الساطعة، بالإضافة للمحافظة على نظافة الشاشة وتقليل سطوعها، والتقليل من استخدام الهاتف قبل النوم بحوالي ساعتين.
Source akhbaar24.argaam
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