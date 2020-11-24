طبقًا لآراء المستخدمين.. مجلة أمريكية: هذه أفضل 10 سيارات من حيث الموثوقية

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تألقت 10 سيارات، ضمن استطلاع رأي أجرته مجلة CR الأمريكية، والتي تعنى بتقديم تقارير عن السلع التي تهم المستهلك.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته المجلة الأمريكية، أن لكل سيارة من الفئات العشرة، شكلا قياسيا مع مميزات أمان رئيسية، واختيرت النماذج المتميزة للسيارات من مئات النماذج الحالية، بناءً على حصولها على أعلى الدرجات الإجمالية في اختبارات الطريق والموثوقية المتوقعة ورضا المالكين والسلامة.

وأضاف الاستطلاع، أنه أخذ في الاعتبار الطرازات الموصى بها من قبل العملاء إضافة لمدى فعالية تحذير الاصطدام الأمامي، وكبح الطوارئ التلقائي، وفعالية خاصية استشعار المشاة.

واصلت السيارات من طراز مازدا وتويوتا، ولكزس، صنع سيارات تحصد التقييم الأعلى من حيث الموثوقية عامًا بعد عام.

وفي هذا العام، انضم إليهم في المراكز الخمسة الأولى Buick وHonda، العلامات التجارية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في ترتيبها.

وقد تحسن أداء Buick هذا العام، لتقفز 14 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، فيما تشهد “هوندا” تحسنًا مطردًا.

وجاء الترتيب بحلول “مازدا” في المرتبة الأولى من القائمة، مع حصولها على 83 من أصل 100 نقطة، فيما وصف الخبراء موديلات MX-5 Miata، وCX-30، وCX-3 بأنها الأكثر موثوقية.



أما المرتبة الثانية فجاءت لشركة السيارات اليابانية “تويوتا” التي نالت 74 نقطة، وأثنى الخبراء على موديلات Prius وCorolla وPrius Prime.

كورولا

وجاءت شركة “لكزس” في المرتبة الثالثة من التصنيف، بموديلاتها UX وNX وGX.



ومن المرتبة الرابعة إلى العاشرة جاءت سيارات: “بيويك” و”هوندا” و”هيونداي” و”رام” وسوبارو” و”بورشه” و”دودج”، على الترتيب.

Source akhbaar24.argaam

