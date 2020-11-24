الجامعة العربية تدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

أبوالغيط: عمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وعدّ أبو الغيط في بيان له، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.

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