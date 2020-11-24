إنجاز وطني.. «تعليم جازان» الأول عربيًا والعاشر عالميًا في أولمبياد الروبوت العالمي

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز الأول عربيا والعاشر دوليا في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي والتي استضافتها مؤخرا دولة كندا عبر المنصات الافتراضية؛ حيث مثل المملكة العربية السعودية طلاب من مدرسة البيض الأسفل التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أبو عريش بعد تجاوزهم للتصفيات التمهيدية في مسابقة أولمبياد الروبوت بنجاح.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، مبينا أن هذا المنجز يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة منهما.

وقدم في الوقت ذاته التهاني والتبريكات لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولمنسوبي التعليم عامة وكذلك للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم وإدارة مدرستهم ومنسوبي مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش بهذا الإنجاز الوطني المتميز ، معبرا عن سعادته وفخره بالنماذج المتألقة من الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات المشاركين في جميع المسابقات الوطنية والدولية.

من جهته أكد قائد مدرسة البيض الأسفل عيسى زعلة أن هذا الإنجاز يأتي وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاعات التعليم وبأبناء وبنات هذا الوطن والجهود الكبيرة التي تسعى لتحقيقها وزارة التعليم بما فيها مجال المسابقات المحلية والدولية والتي من خلالها استطاع الكثير من الطلاب والطالبات الوصول لتمثيل بلدهم وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المستويات والمسابقات، ولعل هذا الإنجاز الدولي خير شاهد على استمرار النجاح والإبداع لهذه الفئة الغالية كونهم يعدون الثروة الحقيقية لوطنهم العظيم.

وهيأت إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان وإدارة مدرسة البيض الأسفل بمنطقة جازان منذ أيام البيئة المناسبة لطلابها المتأهلين لمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت، وذلك بتدريبهم على يد عدد من المعلمين المتخصصين في هذا المجال وإقامة الدورات لهم ورفع مستوى جاهزيتهم قبل انطلاق التصفيات النهائية.

وشارك الفريق السعودي المكون من الطلاب (علي عزي، و وريان زبيدي، وعبدالعزيز جباري، و معاذ جباري، وأمجد غالطي) بهذه المسابقة العالمية بدولة كندا والتي تعد إنجازا يسجل باسم الوطن في أرقى المحافل والمسابقات التي يشارك بها طلاب يمثلون عددا من دول العالم في تنافس علمي تظهر معه إبداعات جيل الطلاب والطالبات وتنمي من مهاراتهم في مجالات علوم التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي وتعزز من تواجدهم في مثل هذه المسابقات المهمة لإبراز دور المملكة في التطور التقني والعلمي الذي تشهده على كافة المستويات بما فيها قطاع التعليم وأسهم في بناء جيل استطاع تحقيق النجاح والإبداع محليا ودوليا بما فيهم الطلاب والطالبات.

من جانبه قدم مدير إدارة النشاط الطلابي محمد النعمي التهنئة لمدير عام التعليم الدكتور إبراهيم أبو هادي ومساعده للشؤون التعليمية المكلف رحاب مسلم ولمدير مكتب أبو عريش حسن خضي ولمشرف البرنامج يحيى صميلي وللطلاب الفائزين ومدرستهم وأسرهم على هذا الإنجاز الكبير.