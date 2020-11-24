الإرياني: سفير إيران بصنعاء وراء تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التصعيد الإرهابي الحوثي المتواصل، منذ وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن ايرلو، حاكما عسكريا لصنعاء، يؤكد من جديد الدور الذي تلعبه طهران في نشر عقيدة الفوضى والإرهاب في المنطقة، والخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي على أمن المنطقة والعالم وتبعيتها وانقيادها الكامل خلف إيران“.



وأضاف الإرياني، عبر سلسلة تغريدات أوردها على حسابه بموقع ”تويتر“، أن ”‏الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي، باستخدام صاروخ إيراني الصنع، على إحدى محطات توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، وأسفر عن نشوب حريق في خزان للوقود، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان“.

وأشار الإرياني، إلى أن الاعتداءات الحوثية المتكررة، لا تستهدف المملكة فقط، بل أمن الطاقة والاقتصاد الدولي، بشكل عام.

وشدد على أن: ”الاعتداء الإرهابي، يؤكد من جديد، ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات حاسمة ووقف تمادي مليشيا الحوثي وإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، ووقف التدخلات الإيرانية السافرة، وعبثها بأمن واستقرار اليمن، واستهداف دول الجوار، وتهديد الأمن والسلم الدوليين“.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت مساء الاثنين أن هجوما حوثيا استهدف محطة توزيع مشتقات نفطية، في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.