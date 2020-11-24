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الأرصاد تتوقع رياحاً نشطة وسماء غائمة على 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة). وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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