، تبوك.. تحديد موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة غداً ،

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حدّدت أمانة منطقة تبوك موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، التي الخليج 365 أن أعلنتها الأمانة في وقتٍ سابق وذكرت أمانة المنطقة خلالها أنه ستُحدد آلية سحب القرعة فيما بعد.
وأكّدت الأمانة أنه سيُعلن سحب القرعة غداً الأربعاء في الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.
ودعت الأمانة جميع المواطنين إلى الالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو مَن ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، أما مَن تعذر حضورهم فستقوم اللجنة بسحب القرعة عنهم.
وأوضحت الأمانة أن عملية السحب ستكون حضورياً ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، بحيث يتم اتخاذ أدق الإجراءات الاحترازية في الموقع.
وللاطلاع على أسماء الممنوحين بالأمر السامي يُرجى زيارة الروابط التالية، كما أضافت الأمانة أن قائمة الأسماء ستحدث بشكل تلقائي إلى نهاية اليوم الثلاثاء:
https://filebin.net/og7ihc1usrcu5o9l/1.pdf?t=mg2s2fgy
أو الرابط: https://filebin.net/80mfojz5lkcqb37y/2.pdf?t=ris4s6bt
أمانة منطقة تبوك الأراضي السكنية
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:37 AM
قالت الأمانة تستمر لمدة يومين وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاريتبوك.. تحديد موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة غداً
حدّدت أمانة منطقة تبوك موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، التي الخليج 365 أن أعلنتها الأمانة في وقتٍ سابق وذكرت أمانة المنطقة خلالها أنه ستُحدد آلية سحب القرعة فيما بعد.
وأكّدت الأمانة أنه سيُعلن سحب القرعة غداً الأربعاء في الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.
ودعت الأمانة جميع المواطنين إلى الالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو مَن ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، أما مَن تعذر حضورهم فستقوم اللجنة بسحب القرعة عنهم.
وأوضحت الأمانة أن عملية السحب ستكون حضورياً ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، بحيث يتم اتخاذ أدق الإجراءات الاحترازية في الموقع.
وللاطلاع على أسماء الممنوحين بالأمر السامي يُرجى زيارة الروابط التالية، كما أضافت الأمانة أن قائمة الأسماء ستحدث بشكل تلقائي إلى نهاية اليوم الثلاثاء:
https://filebin.net/og7ihc1usrcu5o9l/1.pdf?t=mg2s2fgy
أو الرابط: https://filebin.net/80mfojz5lkcqb37y/2.pdf?t=ris4s6bt
، تبوك.. تحديد موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة غداً ،
المصدر : الخليج 365
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