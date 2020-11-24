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قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي الصيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبارًا لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة.
وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين.الصين إطلاق صاروخ
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:25 AM
بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينانالصين تعلن نجاح إطلاق مسبار لجمع عينات من القمر.. صباح اليوم
قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي الصيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبارًا لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة.
وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين.
، الصين تعلن نجاح إطلاق مسبار لجمع عينات من القمر.. صباح اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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