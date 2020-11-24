شاهد..الأمير الوليد بن طلال يمارس رياضة الجري في نيوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر الأمير الوليد بن طلال، في مقطع جديد، خلال ممارسته رياضة الجري في إحدى الجزر بنيوم. ظهر الأمير الوليد بن طلال، في مقطع جديد، خلال ممارسته رياضة الجري في إحدى الجزر بنيوم. وبينما يجري الأمير الوليد بصحبة مجموعة من مرافقيه، توقف لالتقاط عبوة عصير فارغة ألقاها أحد زوار الجزيرة على الأرض. شاهد أيضًا:

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