شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السند: " صلاة المرأة صحيحة لو ما غطت رجليها " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم تغطية المرأة لرجليها في الصلاة، ومدى وجوب الأمر من عدمه.
وقال السند خلال برنامج " يستفتونك " : " هذه مسألة خلافية عند أهل العلم فبعضهم يرون وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة والقول الثاني أنه لايجب تغطيتها، لعدم وجود نص صريح في هذه المسألة " .
وأضاف: " القول بالوجوب ليس لديه دليل، والقول بعدم الوجوب عندي أقرب لو ما غطت صلاتها صحيحة " .
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