أشار إلى حكمة القيادة الرشيدة
أكّد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، أنّه في كلّ وقت تثبت المملكة قيادة وشعبًا أنَّ طموحها عناء السماء، وبفضل الله وحكمة القيادة الرشيدة تحقّق نجاحٌ باهرٌ لقمة العشرين الاستثنائية، ليؤكّد المكانة المرموقة للمملكة ودورها الهام إقليمًا وعالميًا وثقلها السياسي وإمكانياتها الاقتصادية.
وأضاف خلال مقطع فيديو، أنّه حين تقود المملكة قمة العشرين في هذه الظروف التي يعاني منها العالم بسبب جائحة كورونا، فإنها تؤكّد ريادة المملكة عالميًا ودورها الفعّال في الاهتمام بالمواطن، فضلًا عن عنايتها بالدول الأقل نموًا ونقل تجربة المملكة للعالم أجمع في التعامل مع هذه الجائحة والإجراءات الفعّالة للتخفيف من آثارها على الوطن وعلى الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ «هيئة العقار»: النجاح الباهر لقمة العشرين يؤكد ريادة المملكة عالميًا وثقلها السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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