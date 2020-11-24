السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تستكمل تنفيذ المشروعات التنموية



ظهران الجنوب 08 صفر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة سراة عبيدة عملها لتنفيذ واستكمال المشروعات التنموية والتحسينية ومشروعات سفلتة الطرق والشوارع وصيانة الأرصفة داخل الأحياء والتحسين والتجميل للحدائق.

ويتابع قسم المشروعات, مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في أحياء المحافظة والمراكز التابعة لها بتنفيذ مشروعات عبارات في مركزي بني بشر والعرقين ومشروع للسفلتة في قرى الصحن ووادي عنم ومشروع إنشاء مسلخ نموذجي وحضائر للمواشي وسط المحافظة، فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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