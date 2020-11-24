السعودية اليوم / إيطاليا تسجّل 22930 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 22930 إصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1431795 إصابة, فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 50453 حالة وفاة.

// انتهى //

00:04ت م

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روما 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسسجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 22930 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و630 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1431795 إصابة, فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 50453 حالة وفاة.// انتهى //00:04ت م0239

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