السعودية اليوم / التدريب التقني وجامعة الأميرة نورة تبحثان الشراكة لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية



الرياض 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بمقر ديوان المؤسسة بالرياض، معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى، وعددا من عميدات الكليات بالجامعة.

وجرى خلال اللقاء استعراض برامج ومبادرات المؤسسة التي صممت لتتواءم مع مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030، وأبرز مشروعات الجامعة التطويرية، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسة والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة ذات العلاقة، وتوحيد الجهود بما يسهم في تطوير منظومة التعليم بالمملكة.

وأعرب الدكتور الفهيد عن حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على التكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية بالمملكة، وبناء شراكات إستراتيجية معها لمواكبة المشروعات التنموية بالمملكة وسد احتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة.

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23:02ت م

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