السعودية اليوم / ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة



طرابلس 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم إلى أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.

// انتهى //

23:01ت م

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طرابلس 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم إلى أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.// انتهى //23:01ت م0221

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