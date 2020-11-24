السعودية اليوم / مدير منظمة الصحة العالمية يبدي تفاؤله بعد أنباء عن أحدث لقاح لكورونا



جنيف 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن الأنباء عن لقاح ثالث واعد ضد

وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي من جنيف اليوم: "مع آخر الأخبار الإيجابية بشأن تجارب اللقاح، فإن النور في نهاية هذا النفق المظلم الطويل يزداد سطوعاً".

وحث تيدروس الحكومات على التأكد من حصول كل دولة على اللقاحات. ورحب بالتصريحات في هذا الصدد من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في نهاية الأسبوع.

// انتهى //

23:00ت م

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جنيف 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسأكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن الأنباء عن لقاح ثالث واعد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) تبشر بالأمل.وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي من جنيف اليوم: "مع آخر الأخبار الإيجابية بشأن تجارب اللقاح، فإن النور في نهاية هذا النفق المظلم الطويل يزداد سطوعاً".وحث تيدروس الحكومات على التأكد من حصول كل دولة على اللقاحات. ورحب بالتصريحات في هذا الصدد من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في نهاية الأسبوع.// انتهى //23:00ت م0219

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