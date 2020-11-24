شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ولي العهد لم يجتمع بمسؤولين إسرائيليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عدم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء مزعوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ومسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه في «تويتر» أمس (الاثنين): «لاحظت أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن ولي العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة».

وأضاف وزير الخارجية: «الخبر عار عن الصحة تماما و لم يحدث اللقاء المزعوم».