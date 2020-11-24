شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني يثمن دور المملكة الإستراتيجي تجاه القضايا الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثمن وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني دور المملكة الإستراتيجي المهم تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والذي عكسه استضافتها لقمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، مشيدا بالنجاح الذي حققته القمة وبالنتائج المهمة التي توصلت إليها.

جاء ذلك لدى استقبال الزياني أمس (الإثنين) سفير خادم الحرمين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، معربا عن اعتزاز بلاده بالروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بينها والمملكة العربية السعودية، وما تتسم به من شمول وتطور على مختلف المستويات، في ظل الحرص المشترك على تعزيز وتنمية هذه العلاقات على الأصعدة كافة.

بدوره، نوه الأمير سلطان بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز العمل والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في شتى المجالات.