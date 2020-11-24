شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني يثمن دور المملكة الإستراتيجي تجاه القضايا الإقليمية والان مع التفاصيل
جاء ذلك لدى استقبال الزياني أمس (الإثنين) سفير خادم الحرمين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، معربا عن اعتزاز بلاده بالروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بينها والمملكة العربية السعودية، وما تتسم به من شمول وتطور على مختلف المستويات، في ظل الحرص المشترك على تعزيز وتنمية هذه العلاقات على الأصعدة كافة.
بدوره، نوه الأمير سلطان بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز العمل والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في شتى المجالات.
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